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Interconexión de presas aumentará 20% el suministro: Conagua

Se trata de una especie de "plan B" a las constantes fallas del acueducto de "El Realito" para dotar agua a la capital

Por Pulso Online

Julio 06, 2026 04:31 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló como un "plan B" a la falta del suministro de agua de la Presa El Realito por las fallas en el acueducto, la interconexión de dos presas que aumentarían la llegada de líquido a la capital hasta un 20 por ciento. 

      En la conferencia "mañanera" de este lunes, señaló que ante la complejidad de resolver los problemas por la concesión del acueducto de El Realito, ya está en marcha este otro proyecto.

      Sobre el acueducto, Morales López precisó que se está analizando si hay posibilidades de rescindir el contrato o que se reparen cerca de 12 kilómetros dañados y que provocan las constantes suspensiones de suministro.

      No obstante, señaló que actualmente se lleva a cabo el proyecto de interconexión de la presa de San José y la presa de El Peaje, que "va a dar una cantidad importante (de agua), estamos hablando de un incremento del 20 por ciento, este proyecto va a dar 200 litros por segundo y va a quedar concluido este mismo año (2026)", aseguró.

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      Al respecto del acueducto de El Realito, la presidenta Claudia Sheinbaum, recordó que su operación está concesionada, por lo que se valora la posibilidad de que la federación se haga cargo de su funcionamiento, pero mientras eso sucede, "lo importante es que se repare una parte del acueducto que no funciona adecuadamente", explicó.

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