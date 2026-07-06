Proponen identificar lesiones contra mujeres por razones de género

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las lesiones contra mujeres podrían ser identificadas en la ley estatal como agresiones cometidas por razones de género cuando existan antecedentes de violencia, amenazas, misoginia o algún vínculo entre la víctima y el agresor.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para adicionar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí e incorporar el concepto de "lesiones cometidas por razones de género".

La propuesta define estas lesiones como alteraciones a la salud, daños, heridas, mutilaciones o afectaciones a la integridad física o corporal de las mujeres, siempre que estén motivadas por su condición de género.

El planteamiento considera que existirían razones de género cuando la agresión esté precedida por antecedentes de violencia en cualquier ámbito; cuando exista o haya existido una relación de parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo, afectividad, laboral, docente o de confianza entre el agresor y la víctima; o cuando haya amenazas, conductas de odio o misoginia previas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres Funcionarias y especialistas revisan metodologías para medir brechas de género y cambio climático.

La intención de la reforma es que personal médico, instituciones de seguridad pública, Ministerio Público y autoridades de atención a víctimas puedan identificar si una agresión física forma parte de un contexto de violencia de género y no solo de una lesión común.

La iniciativa no fue aprobada en la sesión; fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género, donde deberá ser analizada y, en su caso, dictaminada.

La próxima sesión de la Diputación Permanente fue convocada para el lunes 13 de julio, a las 9:00 horas, en el Salón Ponciano Leija.