La Pila está en etapa de crecimiento

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La delegada de La Pila, Alexandra Daniela Cid González, aseguró que la demarcación atraviesa una etapa de crecimiento urbano marcada por la llegada de nuevos desarrollos habitacionales, principalmente dirigidos a trabajadores de la Zona Industrial. Consideró que esta dinámica podría derivar en un aumento importante de la población en los próximos años.

Expansión urbana en torno al Centro Comunitario México Imparable

Explicó que uno de los puntos donde se observa esta expansión es el entorno del Centro Comunitario de México Imparable, donde ya se encuentra el fraccionamiento Pilares. Además, señaló que en la zona se proyectan viviendas del programa Casas del Bienestar y otro desarrollo habitacional que actualmente se construye para atender la demanda de quienes laboran en los parques industriales cercanos.

Demanda habitacional vinculada a la Zona Industrial

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La funcionaria indicó que cada vez más personas buscan establecerse en La Pila debido a su ubicación estratégica respecto a sus centros de trabajo. Esto, dijo, permite reducir tiempos de traslado y ha convertido a la delegación en una alternativa de vivienda para empleados de la industria.

El crecimiento se concentra principalmente en la cabecera delegacional, por ser el área más próxima a la Zona Industrial.