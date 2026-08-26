Convocan a universitarios a concurso de podcast anticorrupción
La Contraloría estatal ofrece premios de 10 mil, 5 mil y 2 mil 500 pesos; recibirá trabajos hasta el 19 de octubre
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Estudiantes universitarios de la capital potosina podrán participar en la cuarta edición del concurso "Podcast, Ciudadanía contra la Corrupción", cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 19 de octubre.
De acuerdo con la Contraloría General del Estado, el tema de esta edición será "Viviendas sostenibles, minimizando el impacto ambiental".
Las propuestas podrán presentarse de manera individual o en equipos integrados por un máximo de tres personas. Los contenidos deberán ser originales y tener una duración de entre cinco y 10 minutos.
La convocatoria admite trabajos en formatos de entrevista, conversatorio, investigación, informativo o periodístico, informó el titular de la Contraloría, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.
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Los tres proyectos mejor evaluados recibirán premios de 10 mil, 5 mil y 2 mil 500 pesos, respectivamente, además de un reconocimiento.
El comunicado no precisa los criterios de evaluación, la integración del jurado ni las fechas en que serán anunciados los resultados.
Las bases completas y el procedimiento de inscripción, según la dependencia estatal, pueden consultarse en el portal de la Contraloría General del Estado.
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