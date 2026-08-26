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Fiscalía, sin interés de convocar a la CEDH en búsquedas

Podrían documentar casos de desaparecidos, dice Voz y Dignidad

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 26, 2026 03:07 p.m.
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Fiscalía, sin interés de convocar a la CEDH en búsquedas
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      La Fiscalía General del Estado (FGE) no tendría interés en convocar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas, debido a que su presencia permitiría documentar la existencia de casos de desaparición, señaló Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

      "De hecho ni le conviene convocar a la Comisión de Derechos Humanos porque van a certificar que hay desaparecidos y no se quieren exponer", afirmó al sostener que el organismo tampoco ha dado seguimiento a la agenda de búsquedas que mantienen los colectivos en distintas regiones de San Luis Potosí.

      "La Comisión Estatal de Derechos Humanos está a disposición del gobernador, del gobierno y al pueblo, pues que le vaya como Dios quiera", sostuvo al afirmar que los colectivos dejaron de considerar a la CEDH como un acompañamiento útil para las búsquedas y optaron por gestionar directamente con los ayuntamientos apoyos para fortalecer la capacidad operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

      Pérez Rodríguez también reiteró que la CEDH encabezada por Giovanna Itzel Argüelles Moreno, no ha concretado el informe sobre desapariciones en el estado que, de acuerdo con la buscadora, quedó pendiente después del denominado "Informe Sombra" elaborado por los colectivos.

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      El informe especial sobre desapariciones forma parte de los pendientes señalados al organismo desde 2019. "No vale la pena estar perdiendo nuestro tiempo en la Comisión de Derechos Humanos", añadió.

      En julio, el diputado Marco Antonio Gama Basarte también exigió a la CEDH asumir un papel más activo y actuar "sin omisiones, sin simulaciones y sin subordinación a ningún otro poder".

      Sin embargo, desde ese pronunciamiento público no se han reportado avances sobre una respuesta de la dependencia ni sobre posibles acciones o consecuencias por las omisiones identificadas.

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