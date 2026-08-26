SEGE ordena modificar escuelas con esquema militarizado
La SEP ordenó impedir que operen escuelas con denominación militarizada para el ciclo escolar 2026-2027
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A cinco días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, las escuelas y colegios de educación básica del estado de San Luis Potosí que operen bajo un esquema militarizado, deberán modificar su sistema y denominación.
Acciones de la autoridad
Así lo advirtió Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien reiteró que no existe registro como tal de alguna institución educativa catalogada como militarizada.
Aseguró que la dependencia estatal extendió un exhorto a todos los centros escolares del estado, recordándoles que ninguna pueda tener ese esquema, porque no está regulado por la federación.
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"Entonces se les hizo un exhorto a todas las escuelas que tratan como que, de decir, es una atención militarizada para que quiten de hecho ese nombre, no se cierre, pero que no trabajen bajo ese esquema", comentó.
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Cuestionada sobre qué procede con la apertura de una escuela militar en el municipio de Matehuala, respondió que deberán modificar la forma de trabajar, retirar el nombre y que el plan de estudios se brinde de forma general para todos los alumnos.
El mes pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), ordenó a las autoridades educativas estatales impedir que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, opere cualquier institución bajo la denominación de "militarizada", "militar", "castrense" o similar.
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