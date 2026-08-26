Centro comunitario de La Pila costaría más de veinte millones

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El Gobierno federal y el Ayuntamiento de San Luis Potosí destinarían en conjunto más de 20 millones de pesos al Centro Comunitario "México Imparable", actualmente en construcción en la delegación de La Pila, informó la funcionaria municipal Daniela Cid González.

De acuerdo con Cid González, el Gobierno federal aportaría 10 millones de pesos, mientras que el municipio cubriría una cantidad similar mediante el valor del terreno y recursos complementarios.

El comunicado no especifica el valor asignado al predio, la cantidad adicional que aportaría el Ayuntamiento ni el costo total desglosado del proyecto.

La funcionaria explicó que el centro forma parte de un acuerdo federal con 60 municipios considerados prioritarios dentro de una estrategia de prevención de la violencia y atención a sus causas.

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El inmueble tendría espacios destinados a servicios de salud mental y actividades deportivas, culturales y artísticas. Entre las instalaciones previstas se encuentran una cancha de futbol con pasto sintético, un gimnasio de boxeo y áreas para la práctica de ajedrez.

Según la información difundida, el municipio también participaría en la operación del centro una vez que entre en funcionamiento. No se dio a conocer la fecha estimada para concluir la construcción ni el presupuesto necesario para su mantenimiento.

Cid González señaló que el terreno fue aportado por el Ayuntamiento y cuenta con servicios y accesos. El predio se encuentra cerca del primer desarrollo del programa federal Vivienda para el Bienestar.

La funcionaria atribuyó al alcalde Enrique Galindo Ceballos las gestiones para incluir a la capital potosina en el programa y ubicar el proyecto en La Pila.