Alista Morena "apropiación" de la Directiva

El diputado Carlos Arreola "destapa" a dos de sus compañeras de bancada para el cargo

Por Samuel Moreno

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Alista Morena "apropiación" de la Directiva

En el próximo consenso legislativo para definir la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el diputado Carlos Arreola Mallol, aseguró que el Grupo Parlamentario de Morena cuenta con perfiles femeninos para encabezar este órgano, entre ellos las diputadas Gabriela Torres y Nancy García.

"Nosotros vamos a decir en un consenso, quién ocupe la mesa directiva, pero puede ser una mujer de Morena. Yo creo que serían excelentes perfiles las dos; yo sería de esa idea", comentó.

El legislador subrayó que es tiempo de mujeres y, en el caso de sus homólogas Gabriela Torres y Nancy Jeanine, consideró que también podrían representar de manera eficiente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso potosino. No obstante, aclaró que será en los próximos días cuando se definan los cargos para el segundo período legislativo de la actual Legislatura.

Respecto a la posibilidad de que el Partido Acción Nacional (PAN) busque encabezar la Mesa Directiva, Arreola Mallol puntualizó que no se oponen a sus aspiraciones, aunque cuestionó que no cuentan con el respaldo suficiente.

"El pueblo los puso donde están, el pueblo les quitó los votos porque el PAN llegó a tener catorce distritos y ser la mayoría aplastante.

Ahora ya no son los tiempos de la derecha", afirmó.

