"Alito": E. Galindo no sería inteligente si se une a Morena
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Enrique Galindo Ceballos "no demostraría que es inteligente" si decidiera irse a Morena, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, al ser cuestionado sobre las versiones que colocan al alcalde de San Luis Potosí como posible candidato de ese partido.
"Nos demostraría que no es inteligente si se va a Morena", sostuvo Moreno Cárdenas, quien descartó que el PRI acompañará al alcalde en ese escenario. El dirigente priista afirmó que su partido puede construir una coalición con todas las fuerzas políticas, excepto Morena. "Podemos tener diálogo con MC, PAN y el Verde, pero con Morena no, ellos son el enemigo número uno", expresó.
Pese a marcar distancia de una eventual candidatura de Galindo por Morena, Moreno Cárdenas reconoció su peso político y su desempeño al frente del Ayuntamiento capitalino. Lo calificó como un alcalde de resultados, eficaz, eficiente y comprometido, y afirmó que dentro del PRI existe reconocimiento al trabajo realizado durante su administración.
Sobre la relación entre Galindo y Sara Rocha, dirigente estatal del PRI, Moreno Cárdenas rechazó que el partido tenga que optar entre uno u otra. "Aquí lo importante es que los necesitamos a todos", dijo, al señalar que para ganar una elección se requiere sumar y que nadie puede pretender ganar una campaña por sí solo.
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Las declaraciones se dieron en el contexto de las versiones sobre una posible candidatura de Galindo por Morena, una posibilidad que el alcalde no ha expresado públicamente. Él día de ayer, durante la "Construcción del Centro Comunitario México en la Delegación La Pila", realizada de manera conjunta con el Gobierno Federal, se observaron sombrillas color guinda con el logotipo del Ayuntamiento de San Luis Potosí y la leyenda "San Luis Amable".
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