Alumno alarma al Cobach 28

Una movilización de corporaciones de seguridad se registró este miércoles en el plantel 28 del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (Cobach), luego de un reporte relacionado con la presencia de un objeto similar a un arma, que terminó siendo una pistola de aire.

Movilización y atención inicial en Cobach

De manera inicial, personas que se encontraban en el lugar reportaron la presencia de elementos del Ejército y de la Policía Estatal, señalando que un alumno del turno matutino habría sido detenido. Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente.

Confirmación oficial y protocolos institucionales

En un primer comunicado, la dirección del plantel informó que "se presentó una situación al interior" que fue atendida de manera inmediata conforme a los protocolos institucionales y que la situación se encontraba bajo control.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Gobierno del Estado precisó que el reporte correspondía a un arma de aire. Indicó que el primer respondiente fue la Policía Municipal, con apoyo de la Guardia Civil Estatal a través de la Unidad de Género, quienes acudieron para verificar los hechos.