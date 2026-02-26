Tihany Spectacular regresa a San Luis Potosí tras 20 años de ausencia

San Luis Potosí será sede del espectáculo internacional Tihany Spectacular, considerado uno de los tres mejores circos del mundo, que regresa a la ciudad después de 20 años. La compañía presentará su show "AbraKdabra" a partir del 27 de febrero de 2026.

Fundado en 1954 por el inmigrante húngaro Franz Czeisler, Tihany combina tradición y tecnología en un formato que integra técnicas circenses, music hall e ilusionismo. Su espectáculo "AbraKdabra" ha sido reconocido entre los tres shows más prestigiosos del mundo por su propuesta escénica, profesionalismo y trayectoria.

El montaje ha sido presentado ante más de 80 millones de personas en países como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay, entre otros.

El punto central del espectáculo es el ilusionismo, que incluye actos como la aparición de un Rolls Royce original de los años 50, un dragón gigante, la materialización de un helicóptero en tres segundos, la explosión y teletransportación de una motocicleta, así como la desaparición de 40 artistas en escena.

El show también incorpora un elenco de 18 bailarinas formadas en instituciones tradicionales como ballets rusos e ingleses, además de un clown que desarrolla su rutina a través de la mímica y la pantomima durante las 2 horas y 20 minutos de duración del espectáculo. A ello se suman actos de acrobacia, contorsionismo, fuerza, equilibrio y vestuarios de lujo, acompañados de escenografías modernas y efectos especiales.

La producción cuenta con tecnología de punta, incluyendo luces robotizadas que generan figuras tridimensionales y escenarios que se transforman sin que el público perciba el cambio. "AbraKdabra" reúne artistas ganadores de festivales internacionales de circo provenientes de 24 países, entre ellos Mongolia, Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Italia, Portugal, Moldavia, Rusia, Rumania, Hungría, México, Bulgaria, Paraguay, Canadá, Australia y Chile.

Romano García, ilusionista y director general de la compañía, señaló que el espectáculo moderniza el arte circense mediante una propuesta estética que integra danza, actuación, ilusionismo y elementos tecnológicos contemporáneos.

La carpa climatizada denominada "Castillo Mágico" está instalada en Carretera 57, frente a Plaza Sendero, donde permanecerá por corta temporada. García indicó que desde mayo de 2023 se trabajó para concretar la llegada del espectáculo a la ciudad y destacó que el espacio cuenta con estacionamiento, seguridad y condiciones de confort para el público.

Las funciones iniciarán el viernes 27 de febrero de 2026 a las 20:00 horas. Los boletos tienen un costo de 350 a 850 pesos y pueden adquirirse en línea a través de www.arema.mx o en las taquillas del circo, abiertas todos los días de 10:00 a 21:00 horas.

Las presentaciones serán de martes a jueves a las 20:00 horas; viernes y sábados a las 16:00 y 20:00 horas; domingos a las 12:00, 16:00 y 20:00 horas. El viernes de debut habrá función única a las 20:00 horas y el lunes 2 de marzo se realizará una función especial a las 20:00 horas. Los lunes restantes de la temporada serán de descanso para la compañía.

El espectáculo está clasificado para todos los públicos, cuenta con accesibilidad total y se presenta en carpa climatizada por corta temporada.