Amaga Congreso a concejales de Villa de Pozos

El Congreso del Estado amagó a los concejales de Pozos de “revisar” el desempeño de los que no cumplan con sus responsabilidades, ante las inconformidades que desató la imposición de la exdiputada Patricia Aradillas Aradillas como la presidenta de ese cuerpo colegiado.

La advertencia corrió a cargo del diputado Héctor Serrano Cortés, líder del grupo parlamentario del PVEM, quien señaló que la Comisión de Gobernación del Congreso “en caso de ser necesario”, podría revisar el desempeño de las y los concejales de Villa de Pozos que no cumplan con sus responsabilidades y afecten la gobernabilidad del municipio.

El diputado aseguró que este tipo de revisiones se realizan para garantizar certeza y estabilidad social entre los pobladores. “Viene acompañado de tu derecho a ejercer un cargo con las responsabilidades que tienes que cumplir y dar certeza, tranquilidad, cuál es el objetivo de un municipio establecido con un trabajo institucional. Si haces todo lo contrario, pues yo creo que ese es motivo de revisión”, afirmó Serrano Cortés.

El legislador llamó a los concejales a dejar de lado los intereses políticos y enfocarse en el beneficio de la ciudadanía. “Más que dedicarse un poquito al tema de ver cómo le dan un contexto de carácter político, deberían dar un contexto de carácter social y ponerse a trabajar a favor de la gente”, dijo.

En conferencia de prensa ofrecida en el municipio poceño, cinco concejales mencionaron que la renuncia de Teresa Rivera puso al municipio en un estado de incertidumbre política, pues si bien la Ley del Municipio Libre señala que el primer concejal regidor, Lauro Espinoza Nava, debe asumir el cargo, el Congreso ya propuso a Patricia Aradillas como suplente.

Dijeron que esperarán una notificación del Legislativo para tomar decisiones, pero adelantaron que están dispuestos a trabajar “con quien venga” siempre y cuando llegue a eso: a trabajar para el beneficio popular.

Los concejales Gaspar Méndez; Dante Carreón; Maribel Lemoine; Luis Ávila y Luisa Zavala expresaron que no desean generar otro conflicto que complique la ya de por sí difícil realidad del nuevo municipio.

Indicaron que no tuvieron conocimiento de la renuncia de la edil pues el documento se entregó directamente al Congreso estatal, ni de la designación de Patricia Aradillas como propuesta de suplente.