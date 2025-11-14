logo pulso
Estado

Atiende PC dos incendios por día

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Hasta dos incendios diarios están combatiendo elementos de Protección Civil en este noviembre, de acuerdo con el director, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

A pesar de que la temporada de incendios comienza a partir de enero y dura hasta junio, cuando comienzan las lluvias, en el decurso de la última semana han estado sucediendo incendios en diversos puntos de la ciudad, que ponen en jaque al personal, pues son eventos raros, por la temporada de clima gélido que se resiente.

Esto se debe a que hay una gran parte de la hierba seca en las partes bajas o pegadas al suelo que sirve de combustible cuando hay un incendio, pero los siniestros son todos provocados por la quema de basura, principalmente.

