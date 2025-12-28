logo pulso
SLP

Amaga senador Verde con ruptura en SLP

Claudia Sheinbaum impulsa la prohibición del nepotismo en México, generando debate en el ámbito político.

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
Amaga senador Verde con ruptura en SLP

El senador Luis Armando Melgar advirtió que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, "tiene músculo" para presentarse sin alianza con Morena en las elecciones del 2027 para la gubernatura de San Luis Potosí, actualmente encabezada por Ricardo Gallardo, quien se encuentra en medio de la polémica por la llamada "Ley Gobernadora" o "Ley Esposa", con la que supuestamente busca favorecer a su cónyuge Ruth González Silva.

En medio de las críticas por la modificación electoral que busca postular únicamente a mujeres en 2027 y de la prohibición del nepotismo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el expriista declaró al diario Reforma que su partido escapará a la lógica de "subordinación" que mantiene con su aliado de la Cuarta Transformación (4T).

Avalan mayoría de municipios la "Ley gobernadora"

La 'Ley Gobernadora' en San Luis Potosí establece candidaturas femeninas obligatorias para el proceso electoral de 2027

