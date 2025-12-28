Amaga senador Verde con ruptura en SLP
Claudia Sheinbaum impulsa la prohibición del nepotismo en México, generando debate en el ámbito político.
El senador Luis Armando Melgar advirtió que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, "tiene músculo" para presentarse sin alianza con Morena en las elecciones del 2027 para la gubernatura de San Luis Potosí, actualmente encabezada por Ricardo Gallardo, quien se encuentra en medio de la polémica por la llamada "Ley Gobernadora" o "Ley Esposa", con la que supuestamente busca favorecer a su cónyuge Ruth González Silva.
En medio de las críticas por la modificación electoral que busca postular únicamente a mujeres en 2027 y de la prohibición del nepotismo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el expriista declaró al diario Reforma que su partido escapará a la lógica de "subordinación" que mantiene con su aliado de la Cuarta Transformación (4T).
Avalan mayoría de municipios la "Ley gobernadora"
La 'Ley Gobernadora' en San Luis Potosí establece candidaturas femeninas obligatorias para el proceso electoral de 2027
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Chocolates y autos foráneos pagarán placas en 2026
Jaime Hernández
Ambos tipos de unidades quedarán fuera de la gratuidad
Decomisa PC 50 kilos de pirotecnia en SGS
Leonel Mora
En dicha demarcación muncipal, esta prohibida la venta y almacenamiento de polvora, mejor conocida como pirotecnia