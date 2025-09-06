Amenazan con cierre de vialidad por brote de agua sucia

Habitantes de la colonia Urbana Ejidal de Graciano Sánchez, denunciaron que desde hace dos meses, enfrentan un grave problema de fugas y escurrimientos de aguas negras que no ha sido atendido de manera definitiva por el Interapas.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, personal de Interapas, ha acudido en un par de ocasiones, pero las labores realizadas, solo duran alrededor de media hora y no solucionan el problema de raíz. “Nomás vienen, revisan tantito y se van, dicen que no han encontrado el origen del problema”, señaló Matilde Martínez, vecina afectada.

Los residentes señalaron que el derrame de aguas sucias, afecta directamente a familias enteras, incluidas personas adultas mayores y niños. Además, el líquido contaminado ha comenzado a salir por baños y aljibes, lo que representa un riesgo para la salud.

Esta situación ha perjudicado de manera directa a la vivienda de la señora Enriqueta Juárez, ubicada en la calle Enrique Contreras 410, cuyo patio se ha inundado de las fétidas aguas residuales, pese a los llamados y múltiples reportes, ni ella ni los vecinos han sido escuchados.

Los residentes están expuestos a enfermedades gastrointestinales, principalmente los menores de edad y adultos mayores que habitan en este sector, denunció la señora Enriqueta, quien tiene un hijo con discapacidad.

En un recorrido por la zona, se constató que varias calles, principalmente Enrique Contreras y Ruperto Jalomo, permanecen inundadas con agua estancada, obligando a los habitantes a improvisar tablones para poder salir de sus viviendas.