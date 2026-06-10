AMOTAC anuncia movilizaciones en contra del gobierno federal

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Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunciaron movilizaciones por múltiples problemas que el Gobierno Federal no les ha resuelto. Las movilizaciones podrían comprometer el cierre de carreteras.

La organización envió un pliego petitorio a la presidente Claudia Sheinbaum, para que resuelva una serie de pendientes que el Gobierno Federal no ha puesto sobre la mesa.

Rafael Hernández Montalvo, delegado de la organización de transportistas, dijo que es muy probable que Claudia Sheinbaum no atiende las peticiones a propósito de la fiesta fútbolera, lo que compromete la percepción sobre ella, tal y como sucedió cuando Miguel de la Madrid recibió muestras de desaprobación en el Estadio Azteca durante el Mundial de futbol México 86.

Ahora, dice, tiene un gran problema porque hay condiciones que los transportistas exigen resolver, pero las condiciones bajo las que abordan los problemas no son las adecuadas.

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, si se considera que en vez de destrabar el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pierde el tiempo señalando a presidentes antecesores.

Agregó que espera con los transportistas no ocurra lo mismo y trabaje sobre las soluciones.

Precisó que es muy importante la decisión que el Gobierno Federal vaya a tomar para resolver los problemas del autotransporte, porque todos necesitan que haya un gobierno proactivo, más que creador de discursos de que los culpables son gobiernos que ya se fueron desde hace décadas.