Amplían horarios para entrega de holograma 2026
Extienden atención en recaudadoras y Tangamanga.
Luego de quejas ciudadanas por la falta de hologramas, el Gobierno del Estado anunció la ampliación de horarios para la entrega del holograma 2026 en distintas oficinas recaudadoras.
Este sábado 31 de enero, las oficinas de Cuauhtémoc, Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles atenderán de 8:00 a 15:00 horas, exclusivamente para contribuyentes que ya realizaron su pago por medios electrónicos o bancarios.
Además, en el Parque Tangamanga la entrega se realizará sábado y domingo, de 9:00 a 15:00 horas. Para recoger el holograma se requiere identificación oficial (INE) y copia del recibo de pago.
