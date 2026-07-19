Detiene la Guardia Civil a 262 personas en una semana

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La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 262 personas por su probable participación en distintos delitos durante los operativos efectuados del 11 al 17 de julio en San Luis Potosí.

En ese periodo, los agentes recuperaron 33 vehículos con reporte de robo, entre ellos cinco motocicletas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

La corporación también aseguró 4.974 kilogramos de marihuana, 795 dosis de una sustancia con características similares al "cristal", armas prohibidas, un inhibidor de señal y 275 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

La dependencia no precisó cuántas de las detenciones estuvieron relacionadas con el aseguramiento de drogas, vehículos u otros objetos, ni informó la situación jurídica de las personas puestas a disposición de las autoridades.

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Además de los operativos, la GCE realizó actividades de prevención y proximidad social en las cuatro regiones del estado. Según el reporte oficial, estas acciones alcanzaron a 2 mil 311 personas con información sobre autocuidado, denuncia y prevención del delito.

La SSPC señaló que los despliegues de vigilancia y las actividades preventivas se mantuvieron en los 59 municipios de San Luis Potosí.