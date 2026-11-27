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La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, evitó asegurar que los 738.8 millones de pesos contemplados en la propuesta de presupuesto estatal para 2027 serán suficientes para organizar las próximas elecciones, al señalar que primero deberá revisarse cómo se distribuirán los recursos.

La funcionaria explicó que el monto global no permite determinar si las necesidades del organismo estarán cubiertas, debido a que el presupuesto solicitado originalmente contempla partidas específicas para el gasto ordinario, el financiamiento de los partidos políticos, proyectos especiales y la organización del proceso electoral.

Por ello, indicó que será necesario analizar a detalle la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal antes de emitir una postura sobre si la asignación resulta satisfactoria o si podría representar alguna limitación para el desarrollo de las actividades electorales.

Para 2027, San Luis Potosí renovará la gubernatura, las 27 diputaciones locales y los 59 ayuntamientos, por lo que el Ceepac tendrá a su cargo la organización de uno de los procesos electorales de mayor relevancia para la entidad.

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La propuesta estatal contempla 738.8 millones de pesos para el organismo, cifra superior a los 278.5 millones ejercidos durante 2026, pero inferior a los 763.1 millones de pesos que el Consejo General del Ceepac había aprobado originalmente como presupuesto solicitado.