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La Dirección de Seguridad y Movilidad Vial de Soledad reforzó la vigilancia en las principales vialidades del municipio mediante la implementación del dispositivo "Carrusel", con el que busca reducir la velocidad de los automovilistas y prevenir accidentes ante las lluvias, informó el director del área, Miguel Ángel Hernández Hernández.

El funcionario señaló que varios de los accidentes que se registran en el municipio ocurren por choques por alcance, debido a que los conductores no respetan la distancia entre vehículos, situación que se agrava cuando el pavimento está mojado, pues disminuye la capacidad de frenado y aumenta el riesgo de colisiones.

Indicó que a estos factores se suma la falta de precaución al volante, por lo que se mantiene el operativo carrusel en distintas vialidades para regular la velocidad de circulación y evitar percances durante las precipitaciones.

En cuanto a las afectaciones por las lluvias, aseguró que hasta el momento no ha sido necesario cerrar vialidades; sin embargo, personal de la corporación mantiene recorridos de vigilancia en puntos identificados como vulnerables a inundaciones, con el propósito de detectar posibles riesgos y atender cualquier eventualidad.

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