Analiza CEPC un posible desfogue de seis presas

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Este día se realizará una reunión colegiada para determinar el posible desfogue de seis presas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección

Civil (CEPC).

Hace unos días, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó la aplicación de esta medida de seguridad en el embalse San José, la primera en lo que va del 2026.

La funcionaria estatal describió que presas con parámetros de precaución son: San José, El Potosino, El Peaje; Cañada del Lobo, La Lajilla y La Muñeca, las cuales se reportan a más del 70 por ciento de capacidad.

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Precisó que participarán la dirección local de la Conagua, la Comisión Estatal del Agua (CEA) el organismo operador Interapas y los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

En entrevista posterior a participar en una reunión en el Congreso del Estado, complementó que sólo El Jabalí, localizado en el municipio de Aquismón, es el único paraje turístico temporalmente cerrado.

"Actualmente contamos con seis presas que están más del 70 por ciento llenas, por lo que, por prevención estaríamos realizando un desfogue, en caso de ser necesario (...) afortunadamente tenemos comunicación directa con la CEA, Interapas y Conagua", remató.