Analizan abrir hasta 14 tiendas 3B en SGS

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El corporativo 3B analiza la instalación de entre 12 y 14 tiendas en Soledad de Graciano Sánchez para el 2027, que generarían alrededor de 53 empleos directos y otros 30 indirectos, anunció Héctor Xavier Andrade Ovalle, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Soledad.

El funcionario sostuvo que actualmente en Soledad existen 10 tiendas de esta compañía, las cuales han venido a ofrecer una variedad de productos a los distintos sectores del municipio a precios accesibles.

Indicó que la instalación de las próximas sucursales dependerá de factores como la ubicación y disponibilidad de espacios adecuados en el municipio.

Destacó que el centro de distribución de la empresa se encuentra en el parque Colinas, lo que representa una ventaja para continuar expandiendo sus operaciones en Soledad. Añadió que el Ayuntamiento mantiene mesas de trabajo con el corporativo para agilizar trámites y facilitar la instalación de nuevos establecimientos.

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Señaló que uno de los aspectos relevantes del modelo de contratación de la empresa es que más del 80 por ciento de su plantilla está conformada por mujeres, además de que busca que sus trabajadoras vivan a una distancia no mayor a 15 minutos caminando de la tienda donde laboran.