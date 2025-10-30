Analizan mejoras en Glorieta Real Inn por tráfico

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que actualmente se analizan alternativas para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la Glorieta Real Inn, una de las zonas con mayor congestión vehicular en la capital potosina.

El funcionario recordó que, tras el fallido intento de semaforizar la glorieta, se planteó la posibilidad de una obra mayor para resolver de fondo los problemas de tránsito en el área, aunque precisó que dicha determinación corresponde a las áreas técnicas del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado.

Mientras tanto, señaló que la dependencia a su cargo mantiene presencia operativa constante en horas

pico, principalmente entre las 6:30 y 8:30 de la mañana, así como entre las 18:00 y 20:30 horas, con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y prevenir incidentes.

Villa Gutiérrez destacó que, pese a la complejidad de la vialidad, la cantidad de siniestros viales en la Glorieta Real Inn es baja, con un promedio de tres a cuatro siniestros al mes. Explicó que los principales factores que los provocan son la desesperación de los conductores y la distracción por el uso del teléfono celular.

Finalmente, adelantó que una de las acciones a fortalecer es la implementación de cruces peatonales seguros, mientras se define una intervención estructural que permita pacificar la movilidad en este punto del poniente de la ciudad.