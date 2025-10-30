Estudiantes de arte denuncian abandono institucional

Entre aplausos, luces y música, el cierre del Xantolo en San Luis Potosí dejó ver una paradoja: mientras el Gobierno del Estado presume el talento de sus estudiantes de arte, las y los mismos denuncian que sus escuelas operan en condiciones precarias. Desde la Escuela Estatal de Danza, alumnas y maestros acusaron al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) de colgarse de su trabajo sin ofrecer respaldo material ni garantizar espacios seguros para su formación.

A través de redes sociales, alumnado de la Escuela Estatal de Danza señalaron que fueron obligados a presentarse en los actos oficiales sin recibir recursos para vestuarios, utilería ni equipo técnico, pese a que el evento formó parte de la programación del Gobierno del Estado.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el SEER habría exigido una presentación “innovadora y grande”, pero se deslindó de los gastos necesarios para llevarla a cabo. Las y los estudiantes acusan que la participación fue promovida como un logro institucional, aunque la producción y los recursos corrieron por cuenta de los propios artistas y docentes.

La denuncia también retoma un problema estructural que se ha hecho visible desde hace años: el deterioro de las instalaciones en las escuelas de arte del SEER. En el caso de la Escuela Estatal de Danza, los salones presentan pisos desnivelados, astillas, clavos y grietas que han ocasionado lesiones a las y los alumnos. Además, los espejos, barras de ballet y ventanas se encuentran en mal estado, y existen reportes de goteras que afectan la práctica diaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las y los estudiantes señalan que estas condiciones ponen en riesgo su integridad física y su continuidad académica. “No puede ser posible que ni en nuestra institución estemos seguros”, expone una de las publicaciones compartidas en redes sociales. “Las lesiones ponen en pausa nuestra carrera y para cuando ya estamos listos para reintegrarnos otra vez, volvamos a lesionarnos por lo mismo, porque el problema principal sigue ahí.”.

De acuerdo con los testimonios, los oficios y solicitudes enviadas tanto a la dirección de la escuela como al SEER no han recibido respuesta. La comunidad estudiantil demanda espacios seguros, mantenimiento urgente de la infraestructura y apoyo real para el desarrollo artístico.

Esta denuncia se suma a los señalamientos publicados previamente por estudiantes y maestros de las escuelas estatales de arte, quienes acusan al SEER y al Gobierno del Estado de utilizar su trabajo con fines de promoción política mientras se mantiene el abandono de los espacios educativos.

“Así como se arreglan gimnasios, deberían arreglar nuestra escuela”, se expresa en la publicación. “A este paso ya no habrá bailarines a quienes presumir, San Luis Potosí se quedará sin sus estudiantes de danza”.

Pies de foto