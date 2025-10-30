TORNEO DE GOLF DE BRUJAS

Un grupo de apasionadas al deporte escocés celebraron en la víspera del Día de Muertos con un torneo temático a las brujas.

El encuentro entre las audaces bastoneras se efectuó en el Club Campestre de San Luis.

Además de compartir su pasión por el golf, las jugadoras fortalecieron lazos de afecto que les unen.El torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras.

En el convivio, compartieron instantes plenos de alegría.

Eso sí, derrocharon entusiasmo y optimismo.