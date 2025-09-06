Analizan reformar la Ley Orgánica del PJ

El Congreso del Estado analiza una propuesta unificada de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis Potosí, que busca regular las suplencias y ausencias de magistrados y jueces, definir la estructura del Poder Judicial y crear el Tribunal de Disciplina Judicial.

La iniciativa, respaldada por todos los grupos parlamentarios, será turnada a comisiones antes de someterse a votación, prevista antes del 15 de septiembre, previo a la toma de protesta de las y los nuevos magistrados.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que los temas más relevantes de la reforma incluyen la regulación de suplencias, ausencias y renuncias de magistrados y jueces. La propuesta establece mecanismos distintos para ausencias temporales y definitivas: en los casos temporales, los secretarios de estudio y cuenta podrían sustituir a los magistrados para mantener el ritmo de trabajo, mientras que en ausencias definitivas se aplicaría la prelación de sustitución establecida en la ley.

Arreola Mallol detalló que uno de los puntos en discusión es la duración de las licencias, así como la posibilidad de que los magistrados, ministros o jueces soliciten ausencias durante su encargo. La iniciativa podría establecer que estas licencias solo se otorguen una vez por período y por un máximo de cinco meses, buscando un equilibrio entre derechos laborales y continuidad en el desempeño judicial.

“Lo que está en discusión, es en qué tanto tiempo deben durar las licencias, para qué quieren ser magistrados, ministros o jueces si van a estar pidiendo licencias, pero eso no quiere decir que no tengan el derecho a ello, entonces hay que hacer una ponderación donde se regule de manera específica esto”, comentó.

La reforma también define la estructura del Poder Judicial y la dependencia de la Contraloría Interna al órgano de administración, aclarando que la Junta mencionada en la iniciativa funcionaría únicamente como un mecanismo de acuerdo para asuntos cotidianos, sin participar en la toma de decisiones. Además, se plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial con la infraestructura necesaria para su operación.

Respecto a la remuneración de los funcionarios, el diputado explicó que a nivel estatal los salarios no exceden lo establecido por la Constitución, a diferencia del ámbito federal, donde se han aplicado reducciones para ajustarse a los límites legales. La determinación de los salarios quedará en manos del órgano de administración judicial.

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Gobernación y Segunda de Justicia para su análisis antes de continuar su proceso legislativo.