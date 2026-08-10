Ángeles Rodríguez A. considera habrá "piso parejo" para la interna

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Ángeles Rodríguez Aguirre, secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, aseguró que confía en que habrá "piso parejo" para quienes participan en el proceso interno del PAN para definir a sus perfiles rumbo a las elecciones de 2027, luego de confirmar su participación como aspirante dentro de la denominada Coordinación por la Defensa de la Familia y de la Paz.

La funcionaria señaló que el proceso contempla una etapa para recabar firmas entre el 3 y el 23 de agosto, seguida de una encuesta del 23 al 30 de agosto, fecha en la que, de acuerdo con lo previsto, se dará a conocer al perfil ganador. Rodríguez Aguirre dijo que su intención es dar continuidad a los aspectos positivos de la actual administración municipal, pero también atender las áreas que considera pueden mejorarse.

Ante la participación de alrededor de 20 perfiles y las críticas sobre una posible división interna, la secretaria general rechazó que la cantidad de aspirantes necesariamente tenga que traducirse en fracturas. Señaló que el reto será que los panistas puedan caminar juntos una vez que concluya el proceso y respaldar a quien resulte ganador, sin repetir divisiones que, afirmó, han afectado al partido en elecciones anteriores.

Sobre los señalamientos de que no existe igualdad de condiciones entre los participantes, Rodríguez Aguirre dijo confiar en las dirigencias estatal y nacional del PAN para conducir el proceso de manera transparente. "Confío mucho en que lo habrá", afirmó al referirse al llamado piso parejo, al tiempo que aseguró que no pretende convertirse en un factor de desunión y que espera que todos los aspirantes puedan sentirse en las mismas condiciones.

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