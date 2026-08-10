logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ángeles Rodríguez A. considera habrá "piso parejo" para la interna

Participará para aspirar a la Coordinación por la Defensa de la Familia y de la Paz

Por Rolando Morales

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
Ángeles Rodríguez A. considera habrá "piso parejo" para la interna
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ángeles Rodríguez Aguirre, secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, aseguró que confía en que habrá "piso parejo" para quienes participan en el proceso interno del PAN para definir a sus perfiles rumbo a las elecciones de 2027, luego de confirmar su participación como aspirante dentro de la denominada Coordinación por la Defensa de la Familia y de la Paz.

      La funcionaria señaló que el proceso contempla una etapa para recabar firmas entre el 3 y el 23 de agosto, seguida de una encuesta del 23 al 30 de agosto, fecha en la que, de acuerdo con lo previsto, se dará a conocer al perfil ganador. Rodríguez Aguirre dijo que su intención es dar continuidad a los aspectos positivos de la actual administración municipal, pero también atender las áreas que considera pueden mejorarse.

      Ante la participación de alrededor de 20 perfiles y las críticas sobre una posible división interna, la secretaria general rechazó que la cantidad de aspirantes necesariamente tenga que traducirse en fracturas. Señaló que el reto será que los panistas puedan caminar juntos una vez que concluya el proceso y respaldar a quien resulte ganador, sin repetir divisiones que, afirmó, han afectado al partido en elecciones anteriores.

      Sobre los señalamientos de que no existe igualdad de condiciones entre los participantes, Rodríguez Aguirre dijo confiar en las dirigencias estatal y nacional del PAN para conducir el proceso de manera transparente. "Confío mucho en que lo habrá", afirmó al referirse al llamado piso parejo, al tiempo que aseguró que no pretende convertirse en un factor de desunión y que espera que todos los aspirantes puedan sentirse en las mismas condiciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones
        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones

        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los expedientes incluyen multas fiscales y procedimientos iniciados por la Contraloría y el IFSE.

        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites
        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites

        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites

        SLP

        Rubén Pacheco

        El proyecto del desnivel de El Saucito enfrenta reducción de tiempos y posible postergación por festividades.

        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año
        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año

        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se identificó que 10 municipios no planifican ahorro, por lo que se crea un fondo especial

        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo
        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo

        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo

        SLP

        Samuel Moreno

        Cerca de 100 egresados, principalmente de Enfermería, concluyeron sus estudios este año en SLP.