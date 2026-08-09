Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo

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Los egresados de la Universidad Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí tardan en promedio cuatro meses en incorporarse al mercado laboral, informó el subdelegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Aarón Cerecero Sánchez, quien destacó que este año concluyeron sus estudios cerca de 100 personas, principalmente de Enfermería.

Del total de egresados, 77 corresponden a la carrera de Enfermería, mientras que el resto pertenece a Fisioterapia, de acuerdo con el representante de la institución. Señaló que una de las prioridades es mantener las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan incorporarse rápidamente a un espacio laboral una vez que concluyen su formación.

"Nuestros egresados están tardando cerca de cuatro meses ya en integrarse al trabajo, que es un tiempo corto", afirmó Cerecero Sánchez, quien recientemente sostuvo una reunión con el secretario del Trabajo para abordar, entre otros temas, las oportunidades laborales para quienes concluyen sus estudios en la Universidad Cruz Roja.

El subdelegado explicó que otra de las estrategias para fortalecer la preparación de los alumnos consiste en invertir en equipamiento y tecnología especializada. Apenas esta semana fueron entregados equipos de nueva tecnología, entre ellos ecocardiógrafos, simuladores para diferentes tomas de medición y monitores.

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"Estamos apostándole a la tecnología para que el alumno pueda salir mejor preparado", señaló Cerecero Sánchez, al destacar que el objetivo es que los estudiantes tengan acceso durante su formación a herramientas que les permitan responder de mejor manera a las exigencias del campo laboral una vez que egresan.