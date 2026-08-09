El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites

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Tras reunirse este viernes con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que existe disposición para destrabar las obras municipales que permanecen en trámite desde marzo, entre ellas el proyecto del desnivel de El Saucito, aunque reconoció que los tiempos para ejecutarlo ya se redujeron considerablemente.

Galindo explicó que durante el encuentro puso sobre la mesa la situación de 19 obras que permanecen detenidas en distintos procesos administrativos. Según relató, el gobernador se mostró sorprendido por el tiempo que llevan los proyectos en trámite al referir que el ejecutivo estatal no estaba enterado de todo el panorama por lo que se comprometió a buscar que sean liberados "lo antes posible".

En el caso particular de El Saucito, el alcalde señaló que incluso si el proyecto obtiene la liberación en los próximos días, todavía tendría que pasar por un proceso de licitación de aproximadamente 45 días, por lo que el margen para iniciar los trabajos se ha reducido. Ante este escenario, pidió al área de Obras Públicas realizar una proyección para determinar si todavía es viable concluir la obra en enero.

Galindo adelantó que será este lunes cuando tenga los resultados de esa proyección y, con base en ella, definirá si el proyecto puede mantenerse en el calendario previsto o si será necesario modificar sus tiempos. El compromiso, dijo, es cumplir con la comunidad de El Saucito, pero sin afectar las festividades tradicionales de la zona.

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El alcalde descartó que la obra vaya a cancelarse y planteó como escenario más probable una postergación, debido a que los trabajos podrían coincidir con las fiestas del Saucito, una celebración con más de 100 años de antigüedad. "No podemos interrumpir una fiesta de más de 100 años", señaló, al considerar que la realización de los festejos también debe ser tomada en cuenta dentro de la planeación de la obra.

Galindo agregó que durante la semana sostuvo reuniones con algunas organizaciones del Saucito para explicarles la situación, aunque reconoció que no se ha dialogado con todos los grupos de la zona. Afirmó que quienes ya han participado en estas conversaciones conocen el retraso que enfrenta el proyecto y el reducido margen de tiempo que existe para definir su ejecución.