Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año

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El año pasado se erogaron alrededor de 20 millones de pesos para diferentes municipios de la entidad, a fin de que pudieran cubrir sus compromisos de fin de año, informó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin).

"Son dos esquemas: hay un apoyo no regularizable que literal, es una donación del estado a los municipios; esa es la que menos usamos (...) y otra es contra sus participaciones, que tiene que ser acta de Cabildo. Ellos nos solicitan al estado, nosotros les prestamos y lo van pagando", describió.

Aseveró que la entrega de aportaciones para los gobiernos municipales que no organizaron, ni administración correctamente su presupuesto, se facilitó sin distingo alguno, es decir, a presidencias locales de diferentes partidos políticos.

Exteriorizó que la administración no puede apoyar a los ayuntamientos con grandes cantidades de financiamiento "como ellos quisieran, pero sí se les apoya", subrayó.

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Alertó que tiene conocimiento que, entre 10 y 11 municipalidades no llevan a cabo alguna planificación de ahorro para fin de año, por lo cual, ya elabora una bolsa para poderlos apoyar.

Contextualizó que el último trimestre representa la erogación de una gran cantidad de recursos, que debe erogar el Gobierno del Estado para cubrir diferentes rubros y obligaciones.

"Siempre hay necesidades, puntualmente no tenemos ahorita, pero sí sabemos que hay necesidades. Nosotros estamos preparándonos con otra bolsita, no la tenemos ahorita, pero irla generando de mes a mes", concluyó.