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Años de prisión, dependen de cada causa penal

Por Rubén Pacheco

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Años de prisión, dependen de cada causa penal
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      Si bien desde el año pasado se han dictado algunas sentencias históricas de hasta 96 años de prisión para los culpables, no siempre se pueden imponer las penas más altas, porque depende de las particularidades de cada causa penal, explicó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

      Exteriorizó que el año pasado la penalidad de 96 años,  correspondió a la comisión del delito de homicidio, donde el homicida privó de la vida a tres personas en un municipio de la región huasteca.

      En tanto, precisó que hace unos días se emitió una resolución similar, consistente en una pena de 90 años de prisión en contra de Uriel N. por la desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas en contra de Nayeli Alfaro, desaparecida el 23 de marzo del 2022 y días después encontrada fallecida en un predio de Villa de Pozos.

      "Por desaparición en mi administración, es la pena más alta (de 90 años); por homicidio fueron 96, 98 años y por feminicidio, también hemos emitido unas con penas bastante altas", complementó.

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      Refirió que la imposición de una sanción de prisión no significa que las y los juzgadores pretendan establecer una pena "porque sí", dado que existe un parámetro de la penalidad menor y mayor, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal del Estado.

      Argumentó que todo dependerá de las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), si existen calificativas, si la comisión del ilícito se perpetró con saña, entre otros elementos a considerar.

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