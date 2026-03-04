logo pulso
Anuncian mejora y ampliación de ruta 57 (Qro.-SLP-Matehuala)

También se informó que para este 2026 iniciarán con el 'Eje prioritario' de Ciudad Valles a Tampico

Por Agencias

Marzo 04, 2026 09:58 a.m.
A
Jorge Mendoza Sánchez/Foto: Especial

Jorge Mendoza Sánchez/Foto: Especial

Jorge Mendoza Sánchez

director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (

Banobras), indicó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va por el mejoramiento de carreteras y nuevos trayectos, con un modelo de inversiones mixtas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, mencionó dos esquemas para el sector privado: Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO); y Modelo de Inversión Mixta, empresa con participación mayoritaria del Estado.

Expuso que la inversión estimada para estos 18 proyectos será de 150 mil millones de pesos, con la generación de 177 mil empleos directos y 142 mil kilómetros a construir y ampliar.

Destacó dos obras principales:

- El corredor del Golfo de México

- La ampliación de la ruta 57 (incluye el tramo Querétaro-SLP-Matehuala)

"Hemos encontrado oportunidades de inversión, donde vamos a juntarnos con el sector privado a través de inversiones mixtas para mejorar las autopistas y también para crear nuevos proyectos (...).

"Mejor conectividad, reducir los tiempos de traslados, agilizar todos los trayectos que van dirigidos hacia el comercio exterior; queremos mejorar la seguridad de todas las autopistas y estamos buscando que, en todo momento, estos proyectos sean responsables, no solamente con el medio ambiente sino también con las poblaciones por las que pasan y que se pueda generar empleo que es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país", dijo.

En la misma "mañanera" se informó sobre el avance de "Eje prioritarios", donde destacó que está en proceso el tramo Tamazunchale-Huejutla, en Hidalgo, y para este 2026 iniciarán con el tramo Ciudad Valles-Tampico

