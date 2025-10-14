Aplican operativo “Obrero Seguro”

Si bien la Zona Industrial no se ubica en el territorio de Villa de Pozos, autoridades de este municipio aplican operativos dentro de su jurisdicción para agilizar el tráfico vehicular y también para proteger la integridad de las y los poceños que laboran en las empresas situadas en ese parque productivo.

A través de la Guardia Civil Municipal y sus agentes de vialidad, para agilizar el tráfico vehicular y también para proteger la integridad de las y los poceños que laboran en las empresas situadas en ese parque productivo. para recoger a las y los trabajadores o bien, para acercarlos a su hogar al finalizar los diversos turnos de labor industrial.

Lo anterior, tratando de controlar la velocidad de dichas unidades motoras para evitar accidentes. En cuanto a la seguridad de la clase trabajadora, la Guardia Civil de Villa de Pozos aplica el operativo “Obrero Seguro” en puntos estratégicos de la localidad.

De acuerdo con la administración municipal, este dispositivo de seguridad, de carácter preventivo, beneficia a más de 6 mil personas que transitan por calles y avenidas importantes al inicio y fin de la jornada laboral. Se trata de reducir los riesgos de que las y los trabajadores sean víctimas de actos delictivos.

Se subrayó que la participación de las y los ciudadanos ha sido “clave” para el éxito del operativo, mediante sus reportes, sugerencias y la colaboración con las autoridades, ya que así se mantiene una vigilancia constante y se reafirma la importancia de la corresponsabilidad en la prevención del delito.