Apoya P.C. a personas vulnerables

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Ante el descenso de temperaturas y las lluvias previstas por los frentes fríos, la Dirección de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez informó que mantiene recorridos para detectar y auxiliar a personas vulnerables, principalmente aquellas que pudieran permanecer a la intemperie durante la noche.

Martín Bravo Galicia titular del área municipal detalló que, hasta el momento, no han recibido reportes de personas en situación de calle, sin embargo, durante el fin de semana atendieron dos casos de personas en estado etílico, a quienes brindaron apoyo y trasladaron a sus domicilios.

Indicó que el albergue habilitado por el Sistema Municipal DIF, ubicado en la colonia Las Flores, se encuentra listo para recibir a personas que requieran resguardo ante las bajas temperaturas.

Señaló que los pronósticos contemplan que los descensos de temperatura continúen durante la temporada de frentes fríos, cuyos últimos sistemas podrían presentarse entre febrero y marzo del próximo año, por lo que ya se mantiene la operatividad para atender posibles contingencias.

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Asimismo, adelantó que personal de Protección Civil participará el viernes en una capacitación estatal para fortalecer la coordinación entre municipios y autoridades estatales ante las condiciones climáticas de los próximos meses.

Finalmente, hizo un llamado a la población para reportar a personas que permanezcan en la calle durante las noches frías a fin de que puedan recibir atención y, de ser necesario, ser trasladadas a un espacio seguro; dijo que los reportes pueden realizarse las 24 horas del día directamente a la Unidad de Protección Civil municipal.