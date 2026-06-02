Apoyos integran Plan Diocesano de Pastoral

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El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe anunció la inclusión de los acuerdos de coordinación para familiares de personas desaparecidas o no localizadas y víctimas del delito, en las acciones de intervención del Plan Diocesano de Pastoral.

Dijo que la iglesia ha emprendido acciones efectivas para que la sociedad resuelva el tránsito del dolor a la paz, "porque Cristo es la paz, y necesitamos a Dios y esa paz que viene de Cristo".

Alguien que es artesano de paz se une a los demás, sin importar si se piensa igual o distinto, y también sin importar la situación de la que se trate.

Agregó que la inclusión de los acuerdos en los planes de la iglesia, se deben a que todos estamos llamados a la hermandad, si se considera que la paz está en el corazón de cada uno.

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Confirmó que con los resultados tomados del diálogo, será posible resolver si hubiera diferencias, pero también la propuesta de caminos y oportunidades para solidarizarnos con las personas que más padecen pero también abrir caminos con la iniciativa privada, autoridades gubernamentales, intelectuales, las universidades, las religiones y todo aquel que se quiera sumar, partiendo del entendido de que todos somos una familia y tenemos que adelantar a construir la sociedad a partir de cosas buenas.

Precisó que el primer renglón de la primera encíclica del Papa León XIV, se refiere precisamente a la magnífica humanidad, que enfrenta un instante de decisión que desembocaría en la construcción de una Babel en la que todos estén divididos, o una comunidad donde todos estén presentes.