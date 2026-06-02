logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Apoyos integran Plan Diocesano de Pastoral

Por Martín Rodríguez

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Apoyos integran Plan Diocesano de Pastoral
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe anunció la inclusión de los acuerdos de coordinación para familiares de personas desaparecidas o no localizadas y víctimas del delito, en las acciones de intervención del Plan Diocesano de Pastoral.

      Dijo que la iglesia ha emprendido acciones efectivas para que la sociedad resuelva el tránsito del dolor a la paz, "porque Cristo es la paz, y necesitamos a Dios y esa paz que viene de Cristo".

      Alguien que es artesano de paz se une a los demás, sin importar si se piensa igual o distinto, y también sin importar la situación de la que se trate. 

      Agregó que la inclusión de los acuerdos en los planes de la iglesia, se deben a que todos estamos llamados a la hermandad, si se considera que la paz está en el corazón de cada uno. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Confirmó que con los resultados tomados del diálogo, será posible resolver si hubiera diferencias, pero también la propuesta de caminos y oportunidades para solidarizarnos con las personas que más padecen pero también abrir caminos con la iniciativa privada, autoridades gubernamentales, intelectuales, las universidades, las religiones y todo aquel que se quiera sumar, partiendo del entendido de que todos somos una familia y tenemos que adelantar a construir la sociedad a partir de cosas buenas. 

      Precisó que el primer renglón de la primera encíclica del Papa León XIV, se refiere precisamente a la magnífica humanidad, que enfrenta un instante de decisión que desembocaría en la construcción de una Babel en la que todos estén divididos, o una comunidad donde todos estén presentes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán
        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán

        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán

        SLP

        El Universal

        Fiscalía reporta incremento en suicidios juveniles y confirma investigación de asalto en Farmacias Guadalajara.

        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental
        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental

        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental

        SLP

        Jaime Hernández

        Anula, por opaca, respuesta deficiente de la dependencia de Cambio de Ruta

        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE
        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE

        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE

        SLP

        Redacción

        Hasta la semana pasada, se desempeñaba como directora del Registro Civil en el Estado

        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore
        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore

        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore

        SLP

        Rubén Pacheco

        Videos muestran cómo personal carga los apoyos estatales en camioneta desde Villa Reyes