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Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE

Hasta la semana pasada, se desempeñaba como directora del Registro Civil en el Estado

Por Redacción

Junio 01, 2026 04:36 p.m.
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Foto: Gobierno de SLP

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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció que Deysi Maribel López Sierra, será la nueva secretaria de Educación.

      "Hoy me reuní con la nueva secretaria de Educación, Deysi Maribel López Sierra, para seguir fortaleciendo el trabajo en favor de nuestras niñas, niños y jóvenes", anunció el gobernador en sus redes sociales.

      "Estoy convencido de que, trabajando en equipo, impulsaremos más oportunidades y construiremos un mejor futuro para la educación de San Luis Potosí", agregó.

      De acuerdo con el palmarés de López Sierra, es Licenciada en Derecho por la UASLP y se desempeñaba como directora del Registro Civil en el Estado.

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      Su experiencia laboral también se remonta a la asesoría legal de la Dirección de Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en 2013-2015 y como oficial de Registro Civil en la municipalidad soledense en 2016-2018.

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