Aprueba Congreso exhorto para atender a menor con autismo

Una menor con diagnóstico de espectro autista en el municipio de Matehuala continúa sin recibir la atención médica que necesita, a pesar de contar con una sentencia judicial favorable desde 2022.

Ante esta situación, el Congreso del Estado aprobó un exhorto a autoridades locales y de salud para garantizar terapias, medicamentos y traslados, subrayando la urgencia de atender sus derechos humanos.

El caso fue presentado por los padres de la menor, Javier López Rodríguez y Margarita Carmona Puente, tras enfrentar años de dificultades para acceder a atención médica, terapias, medicamentos y traslados a la capital del estado. La familia denunció que, además, ha enfrentado rechazo y falta de inclusión en escuelas y programas públicos.

En 2022, los padres promovieron un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí, el cual les fue concedido, y posteriormente confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en 2024. A pesar de la resolución favorable, las autoridades responsables no han cumplido con lo ordenado, lo que representa un incumplimiento a la justicia federal y a los derechos de la menor.

