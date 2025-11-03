Faltan cajeros automáticos en Villa de Pozos

Este fin de semana de asueto e incremento de visitantes en Villa de Pozos, dejó ver que los pocos cajeros automáticos que existen en la cabecera municipal siguen siendo insuficientes frente a la creciente demanda de personas usuarias de este tipo de servicios financieros.

Hasta ahora, sólo dos instituciones bancarias tienen cajeros automáticos disponibles en igual número de ubicaciones dentro de la cabecera municipal. Una a mitad de trayecto de la avenida Julián de los Reyes, en sentido oriente poniente, es decir, de salida de la cabecera, y otra a un costado de la Presidencia Municipal.

Quienes no quieren o no pueden acudir a una de estas dos ubicaciones, deben trasladarse hasta la plaza comercial más cercana, o más bien, menos lejana, para poder realizar depósitos o retiros de sus cuentas bancarias.

En días y temporadas de mucho movimiento comercial, como lo fue este puente largo del Día de Muertos, el uso de los cajeros automáticos se incrementa en Villa de Pozos al igual que en el resto de la zona metropolitana de San Luis Potosí, sin embargo, la oferta de este tipo de servicios bancarios sigue quedándose muy lejos de la demanda existente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Urge en esta demarcación que más bancos abran sus puertas y aporten un mayor número de cajeros automáticos a una población en franco crecimiento y que cada día tiene mayor necesidad de realizar diversas operaciones en sucursal y no a través de las aplicaciones disponibles para teléfonos móviles.