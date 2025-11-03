Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico

El mantenimiento de calles y banquetas del primer cuadro del Centro Histórico, se ha intensificado debido al desgaste del adoquín provocado por las lluvias recientes, así como la necesidad de garantizar accesibilidad y seguridad para los peatones, especialmente en las zonas más transitadas del perímetro, así lo informó Jesús Becerra, director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

Becerra detalló que las cuadrillas de mantenimiento, trabajan en coordinación con la ciudadanía, quienes a través de reportes, señalan desperfectos como registros rotos o tapas de cantera y que el trabajo se realiza siguiendo los lineamientos de instituciones como el INAH. Hasta ahora, se han intervenido 624 metros cuadrados de adoquines en el primer cuadro de la ciudad, un promedio aproximado de dos metros cuadrados reparados por día.

Además del mantenimiento de calles, la Unidad de Gestión ha puesto especial atención en la rehabilitación de banquetas, con un enfoque en accesibilidad para personas con discapacidad. Se busca consolidar una ruta de accesibilidad que permita transitar de manera segura y cómoda, especialmente en las áreas más concurridas del Centro Histórico.

El funcionario también destacó la colaboración con la Dirección de Servicios Municipales para atender fallas en el alumbrado público. Reportes de luminarias apagadas son canalizados de manera inmediata y, en la mayoría de los casos, solucionados rápidamente; cuando las fallas son más estructurales, se requiere coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.

Becerra aseguró que, aunque la atención se concentra en el perímetro central, no se descuidan los barrios emblemáticos, incluyendo las zonas con bares y áreas de alta afluencia, con el objetivo de mantener un Centro Histórico seguro, funcional y accesible para todos los visitantes y ciudadanos.