logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico

Por Samuel Moreno

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico

El mantenimiento de calles y banquetas del primer cuadro del Centro Histórico, se ha intensificado debido al desgaste del adoquín provocado por las lluvias recientes, así como la necesidad de garantizar accesibilidad y seguridad para los peatones, especialmente en las zonas más transitadas del perímetro, así lo informó Jesús Becerra, director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

Becerra detalló que las cuadrillas de mantenimiento, trabajan en coordinación con la ciudadanía, quienes a través de reportes, señalan desperfectos como registros rotos o tapas de cantera y que el trabajo se realiza siguiendo los lineamientos de instituciones como el INAH. Hasta ahora, se han intervenido 624 metros cuadrados de adoquines en el primer cuadro de la ciudad, un promedio aproximado de dos metros cuadrados reparados por día.

Además del mantenimiento de calles, la Unidad de Gestión ha puesto especial atención en la rehabilitación de banquetas, con un enfoque en accesibilidad para personas con discapacidad. Se busca consolidar una ruta de accesibilidad que permita transitar de manera segura y cómoda, especialmente en las áreas más concurridas del Centro Histórico.

El funcionario también destacó la colaboración con la Dirección de Servicios Municipales para atender fallas en el alumbrado público. Reportes de luminarias apagadas son canalizados de manera inmediata y, en la mayoría de los casos, solucionados rápidamente; cuando las fallas son más estructurales, se requiere coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Becerra aseguró que, aunque la atención se concentra en el perímetro central, no se descuidan los barrios emblemáticos, incluyendo las zonas con bares y áreas de alta afluencia, con el objetivo de mantener un Centro Histórico seguro, funcional y accesible para todos los visitantes y ciudadanos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apoya el Verde a Ruth González para el 2027
Apoya el Verde a Ruth González para el 2027

Apoya el Verde a Ruth González para el 2027

SLP

Ana Paula Vázquez

Cierre de año complicado para el sector automotriz
Cierre de año complicado para el sector automotriz

Cierre de año complicado para el sector automotriz

SLP

Samuel Moreno

Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico
Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico

Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico

SLP

Samuel Moreno

Ignoró la UASLP protocolo contra violencia de SEGE
Ignoró la UASLP protocolo contra violencia de SEGE

Ignoró la UASLP protocolo contra violencia de SEGE

SLP

Rubén Pacheco

Señala titular que ofrecen asesoría y apoyo a estudiantes