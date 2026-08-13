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Aprueban aumento salarial a burócratas

Se incorporó además, a trabajadores bajo régimen de honorarios

Por Rolando Morales

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Aprueban aumento salarial a burócratas
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      El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una actualización salarial para trabajadores municipales, con incrementos diferenciados que van de 14.5 por ciento para quienes perciben hasta 8 mil 385 pesos mensuales, hasta 2 por ciento para aquellos cuyos ingresos se ubican entre 23 mil 500 y 37 mil 900 pesos. La medida fue avalada durante la decimo tercera Sesión Extraordinaria y contempla que los ajustes tengan efectos retroactivos al 1 de enero de 2026.

      La propuesta, que modifica los artículos 32 y 36 del Presupuesto de Egresos del Municipio para este año, contempla a más de 5 mil trabajadores y busca concentrar los mayores aumentos en los niveles salariales más bajos. De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el ajuste tendrá que aplicarse conforme a los cálculos administrativos y la disponibilidad presupuestal del Ayuntamiento, con la condición de no poner en riesgo la prestación de servicios públicos ni otras obligaciones financieras.

      Una de las modificaciones de último momento permitió incorporar también a los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios. El regidor Gustavo Jesús Mercado Garay señaló que inicialmente alrededor de 800 personas quedarían fuera del incremento, por lo que la fracción del Partido Verde Ecologista de México contemplaba votar en contra; sin embargo, tras recibir un oficio de la Comisión de Hacienda que incorporó esta petición, decidió respaldar el dictamen.

      Mercado Garay destacó que varios de estos trabajadores realizan labores en campo, servicios municipales y otras áreas del Ayuntamiento, pero además enfrentan la falta de un esquema de seguridad social. Consideró que la incorporación al aumento representa un avance, aunque planteó que el siguiente año se analice la posibilidad de establecer algún mecanismo que permita otorgarles seguridad social.

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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos sostuvo que durante su administración los incrementos salariales han buscado corregir las diferencias que existían entre las percepciones del personal municipal. Afirmó que en algunos casos había trabajadores que incluso se encontraban por debajo del salario mínimo y que durante sus cinco años de gobierno se han aplicado aumentos cada año, incluyendo ajustes de entre 7 y 8 por ciento en los primeros ejercicios.

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