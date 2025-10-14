logo pulso
Aprueban subsidio para C. J. para las Mujeres de Matlapa

Por Rubén Pacheco

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban subsidio para C. J. para las Mujeres de Matlapa

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU), obtuvo un subsidio por 800 mil pesos de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, destinados para el Centro de Justicia para las Mujeres de Matlapa.

Mediante el convenio de coordinación MUJERES/CCA/20PE/35/CJM/2025, explicó que busca fortalecer el funcionamiento del lugar con la adquisición de mobiliario y equipos de cómputo, Además, la compra de mobiliario para la recepción, la estancia transitoria y la compra de un vehículo para beneficio de las mujeres usuarias. 

La dependencia estatal acordó que no cuenta con la capacidad económica presupuestal para aportar recursos de forma complementaria al proyecto, por ende, todo el financiamiento correrá por la Federación. Contextualizó que el CJM matlapense es el único en la zona huasteca de San Luis Potosí, por lo cual, tiene bajo su responsabilidad la atención, especialmente de mujeres de pueblos y comunidades indígenas.

“El Centro de Justicia para las Mujeres, es el encargado de brindar atención y servicios integrales multidisciplinarios y transversales en el mismo techo a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas”, remató.

