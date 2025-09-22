Aranceles a China deben impulsar a industria local

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de imponer aranceles a los automóviles provenientes de países asiáticos, particularmente de China, ha generado un intenso debate en el sector automotriz. Para el Clúster Automotriz de San Luis Potosí, esta medida, aunque con implicaciones relevantes, podría representar una oportunidad estratégica para fortalecer la producción nacional y dar mayor dinamismo al mercado interno.

El director general del organismo, Luis Alberto González Olvera, explicó que el planteamiento presidencial abre la posibilidad de revisar y ajustar el esquema arancelario para hacerlo más eficiente. Reconoció que existen áreas de mejora en la propuesta, pero aseguró que, en términos generales, los aranceles tenderían a beneficiar a la industria mexicana, al incentivar el consumo de vehículos producidos en el país y con ello fortalecer la cadena de valor.

Uno de los puntos que destacó es la necesidad de que el tema de las autopartes forme parte central de la discusión. La estructura actual de tarifas, dijo, requiere ajustes en ciertos componentes estratégicos, razón por la cual ya se ha establecido un trabajo coordinado con organismos nacionales y legisladores para analizar a detalle los posibles efectos de la medida.

De acuerdo con el Clúster, la implementación de aranceles no debe verse únicamente como una barrera comercial, sino como un incentivo para detonar nuevas oportunidades de inversión, innovación y fortalecimiento de la proveeduría local. El directivo subrayó que, si se logra un diseño equilibrado, esta política comercial podría convertirse en un catalizador para el crecimiento sostenido del sector automotriz mexicano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí