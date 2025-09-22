logo pulso
"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

AYARI MALILLANY ¡HERMOSA!

CELEBRÓ SUS XV AÑOS CON ESPLÉNDIDA FIESTA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A

Ayari Malillany Yusseff Oliva festejó sus 15 años con una espléndida celebración.

El elegante festejo inició con una emotiva ceremonia de acción de gracias en la Parroquia del Divino Maestro.

Ahí, Alejandro Yusseff Nieves y Thalía Gabriela Oliva Guerrero compartieron con su hija la felicidad que le embargó.

Con ella, seres queridos y amigos, así como Lucero Acosta Montalvo, madrina de la Ayari Malillany, y Gerardo Sánchez Zumaya y Samantha Portales Costa, quienes fungieron como padrinos de brindis.

El Sacerdote celebrante le dirigió un mensaje a la feliz quinceañera, a quien invitó a disfrutar plenamente esta etapa de su vida.

Al concluir la Eucaristía, Ayari Malillany presidió una gran recepción en el Club de Golf La Loma, donde compartió horas de ¡gran alegría! con sus invitados.

Eso sí, Ayari Malillany ¡hermosa y radiante!

