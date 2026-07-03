Arranca en SGS, operativo "Verano Seguro 2026"

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La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, inició el operativo "Verano Seguro 2026", el cual estará vigente durante el periodo vacacional con el propósito de reforzar la vigilancia en planteles educativos, centros comerciales y distintas zonas del municipio.

De acuerdo con la corporación, el dispositivo busca prevenir hechos delictivos y actos vandálicos en escuelas y establecimientos comerciales mediante recorridos permanentes de elementos de Fuerzas Municipales y de Seguridad Vial y Movilidad, quienes realizarán patrullajes en diferentes sectores.

Además, el agrupamiento motorizado "Panteras" mantendrá presencia en colonias, vialidades de difícil acceso y áreas comerciales para atender reportes de la ciudadanía.

La corporación informó que durante las primeras 24 horas de implementación del operativo se realizaron 21 recorridos y acciones de proximidad social en áreas recreativas, 30 recorridos en zonas escolares, 66 patrullajes en áreas comerciales y 87 recorridos de vigilancia en distintas colonias del municipio.

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El operativo permanecerá activo durante el periodo vacacional, el cual concluirá

en agosto.

Asimismo, se informó que continuarán los demás operativos, algunos de los cuales se realizan en coordinación con otras instancias de gobierno, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional.