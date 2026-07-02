Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

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El diputado local César Arturo Lara Rocha pidió al Ayuntamiento de San Luis Potosí rehabilitar calles y avenidas principales de la Zona Industrial que presentan daños severos, al señalar que las lluvias han agravado las condiciones de circulación y generado riesgos para trabajadores y transporte de personal.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado señaló que, durante los últimos días, las precipitaciones provocaron complicaciones viales, retrasos en los cambios de turno y accidentes en distintos puntos de la zona.

De acuerdo con el legislador, el deterioro de las vialidades también impacta en la cadena de producción, en el pago de primas de seguro y en otros gastos para las empresas asentadas en la zona fabril.

Lara Rocha cuestionó que el Ayuntamiento haya anunciado trabajos en los ejes 122 y 124, pues afirmó que no se trata de las vialidades con mayor carga vehicular.

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"Quienes recorremos la Zona Industrial sabemos que son ejes de poco tránsito, no son vías principales o primarias, y ojalá que mejor enfoquen esa atención en otras arterias con una afectación mayor", señaló.

El diputado mencionó como ejemplo los ejes 100 y 132, utilizados para acceder a la avenida Comisión Federal de Electricidad, donde dijo que las condiciones de circulación son especialmente complicadas.

Añadió que los daños en las vialidades se vuelven más peligrosos durante la temporada de lluvias, sobre todo para el transporte de personal que circula en horarios de entrada y salida de trabajadores.

"Llegar a la Zona Industrial al cambio de turnos es imposible. Hay una cadena de afectaciones en la productividad y en las primas de riesgo que pagan los patrones", declaró.

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Lara Rocha afirmó que esta semana se registraron al menos dos accidentes y señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas intervino en algunos casos, aunque insistió en que el Ayuntamiento debe revisar directamente las condiciones de las arterias más afectadas.

El legislador llamó a las autoridades municipales a recorrer la Zona Industrial y priorizar las obras en las vialidades con mayor tránsito y mayor deterioro.