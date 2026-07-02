logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

Las lluvias agravaron los daños en vialidades

Por Daniel Ortiz Rmz

Julio 02, 2026 05:39 p.m.
A
Ejes dañados por lluvias.

Ejes dañados por lluvias.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El diputado local César Arturo Lara Rocha pidió al Ayuntamiento de San Luis Potosí rehabilitar calles y avenidas principales de la Zona Industrial que presentan daños severos, al señalar que las lluvias han agravado las condiciones de circulación y generado riesgos para trabajadores y transporte de personal.

      El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado señaló que, durante los últimos días, las precipitaciones provocaron complicaciones viales, retrasos en los cambios de turno y accidentes en distintos puntos de la zona.

      De acuerdo con el legislador, el deterioro de las vialidades también impacta en la cadena de producción, en el pago de primas de seguro y en otros gastos para las empresas asentadas en la zona fabril.

      Lara Rocha cuestionó que el Ayuntamiento haya anunciado trabajos en los ejes 122 y 124, pues afirmó que no se trata de las vialidades con mayor carga vehicular.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Quienes recorremos la Zona Industrial sabemos que son ejes de poco tránsito, no son vías principales o primarias, y ojalá que mejor enfoquen esa atención en otras arterias con una afectación mayor", señaló.

      El diputado mencionó como ejemplo los ejes 100 y 132, utilizados para acceder a la avenida Comisión Federal de Electricidad, donde dijo que las condiciones de circulación son especialmente complicadas.

      Añadió que los daños en las vialidades se vuelven más peligrosos durante la temporada de lluvias, sobre todo para el transporte de personal que circula en horarios de entrada y salida de trabajadores.

      "Llegar a la Zona Industrial al cambio de turnos es imposible. Hay una cadena de afectaciones en la productividad y en las primas de riesgo que pagan los patrones", declaró.

      LEA TAMBIÉN

      Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial

      Agentes estatales y municipales atendieron el reporte para asegurar el área del accidente

      Lara Rocha afirmó que esta semana se registraron al menos dos accidentes y señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas intervino en algunos casos, aunque insistió en que el Ayuntamiento debe revisar directamente las condiciones de las arterias más afectadas.

      El legislador llamó a las autoridades municipales a recorrer la Zona Industrial y priorizar las obras en las vialidades con mayor tránsito y mayor deterioro.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial
      Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

      Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

      SLP

      Daniel Ortiz Rmz

      Las lluvias agravaron los daños en vialidades

      Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua
      Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua

      Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a "Radar del Agua"

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El diputado del PVEM dijo que mantendrá sus evaluaciones mensuales

      Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes
      Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes

      Reforma judicial en SLP permite "perfiles a modo": Abogados Postulantes

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El gremio advirtió que los cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas

      Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso
      Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

      Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

      SLP

      Rubén Pacheco

      La dependencia gestionará la venta de mobiliario, vehículos y maquinaria