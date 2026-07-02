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Reforma judicial en SLP permite "perfiles a modo": Abogados Postulantes

El gremio advirtió que los cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas

Por Ana Paula Vázquez

Julio 02, 2026 03:13 p.m.
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Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes
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      La Asociación de Abogados Postulantes de San Luis Potosí acusó que la reforma al Poder Judicial impulsada por el Congreso del Estado abre la puerta para colocar perfiles "a modo" en jueces y magistraturas, al modificar el mecanismo para cubrir vacantes derivadas de la elección judicial.

      El gremio advirtió que los cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas y anticipó que podrían ser impugnados por la vía constitucional.

      Durante un posicionamiento público, la abogada postulante María del Sagrario Bernardo López, advirtió que las modificaciones permitirían incorporar al Poder Judicial perfiles que no fueron respaldados por la ciudadanía en las urnas.

      Consideró que la reforma fue aprobada de manera acelerada y afirmó que ese nuevo mecanismo podría utilizarse para favorecer nombramientos discrecionales, por lo que llamó a la población a vigilar el actuar del Congreso del Estado y exigir transparencia en las decisiones relacionadas con la impartición de justicia.

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      Al respaldar esa postura, el abogado Efraín Torres Salazar sostuvo que el Congreso del Estado rebasó sus atribuciones al modificar un mecanismo que, aseguró, quedó establecido en la reforma judicial federal.

      Explicó que ésta prevé que, cuando un juez o magistrado electo deje definitivamente el cargo, la vacante sea ocupada por la persona que obtuvo la segunda mayor votación en la elección correspondiente, por lo que cambiar esa disposición requeriría primero una reforma a la Constitución federal.

      Bajo ese argumento, afirmó que la legislación aprobada en San Luis Potosí podría ser combatida mediante una acción de inconstitucionalidad al considerar que contraviene el principio de supremacía constitucional.

      Los abogados también dirigieron sus críticas a la diputada María Leticia Vázquez Hernández, promovente de la iniciativa, a quien exhortaron a explicar públicamente los motivos de la reforma.

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      Juan José Frías Aguilera cuestionó que las modificaciones no representen un beneficio para la ciudadanía ni para el gremio jurídico y pidió que el Congreso transparente las razones que motivaron los cambios aprobados.

      El pronunciamiento de la asociación se dio después de que el Congreso del Estado aprobara una reforma al Poder Judicial que restituyó al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la facultad de elegir a su presidencia, modificó el procedimiento para cubrir vacantes de jueces y magistrados, reincorporó la figura de los jueces auxiliares y creó una Junta de Coordinación entre los órganos superiores del Poder Judicial.

      Para los litigantes, estas modificaciones alteran el modelo surgido de la reforma judicial federal y ponen en riesgo el respeto a la decisión expresada por la ciudadanía en la elección judicial.

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