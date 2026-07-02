Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso
La dependencia gestionará la venta de mobiliario, vehículos y maquinaria
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En el mejor de los casos, se estima obtener entre 200 mil y 300 mil pesos por los 31 mil bienes dados de baja de la administración estatal y que estarán sujetos a subasta, estimó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
Recientemente el Congreso del Estado autorizó la baja de más de 31 mil bienes del patrimonio del Gobierno estatal, en un proceso de depuración que incluye mobiliario de oficina, equipo diverso, vehículos y maquinaria.
El funcionario estatal refirió que luego de la autorización del Poder Legislativo, la Oficialía Mayor comenzará con la emisión de una convocatoria de subasta, a fin de obtener algunos ingresos.
"Son desde sillas, escritorios, algunos vehículos, muebles, vitrinas; la mayoría es chatarra", complementó el oficial mayor.
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Asumió que los bienes corresponden a material inservible o chatarra que solo ocupa espacio de almacenamiento y resulta más costoso para el estado poseerlos, por ello, se solicitó el permiso al Congreso del Estado para su desincorporación.
Refirió que el patrimonio en desuso se localiza en la subsede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y en oficinas de la Dirección de Control Patrimonial.
Autoriza el Congreso baja de bienes del Gobierno
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