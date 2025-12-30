logo pulso
SLP

Arranca operativo contra pirotecnia de alto impacto

Autoridades estatales y municipales implementarán recorridos durante 30 y 31 de diciembre

Por Samuel Moreno

Diciembre 30, 2025 10:32 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que en San Luis Potosí se mantendrá una política de "cero tolerancia" contra la venta y distribución de pirotecnia de alto impacto, especialmente durante los días 30 y 31 de diciembre, cuando se incrementa su uso por las celebraciones de fin de año.

El mandatario estatal precisó que únicamente estará permitida la comercialización de pirotecnia considerada de bajo riesgo, similar a la luz de bengala, mientras que cualquier artefacto que supere ese nivel será asegurado por las autoridades durante los operativos en curso.

Gallardo Cardona explicó que la decisión responde a la necesidad de prevenir accidentes, ya que año con año se reportan quemaduras y lesiones graves, principalmente en menores de edad, a causa de la manipulación de cohetes de mayor potencia.

Asimismo, señaló que las detonaciones representan una afectación directa para mascotas y fauna urbana, al generar episodios de estrés y miedo, por lo que insistió en reducir al mínimo el uso de este tipo de productos durante las festividades.

El gobernador indicó que los operativos se realizan de manera coordinada entre corporaciones de seguridad, Protección Civil y autoridades municipales, con el objetivo de inhibir la venta ilegal y garantizar condiciones de seguridad en todo el estado.

Finalmente, a través del mismo enlace en vivo, llamó a la ciudadanía a celebrar de forma responsable y a colaborar con las autoridades, reiterando que la prioridad del Gobierno del Estado es proteger la integridad de las familias potosinas y evitar incidentes derivados del uso de pirotecnia peligrosa.

Niegan coheteros vender pirotecnia de alto impacto

CIUDAD VALLES.- Los coheteros que expenden atrás de los terrenos de la Feria afirman que no venden explosivos de alto impacto, como los que se usan en fiestas patronales o en el día de la Independenci...

SLP

Samuel Moreno

Autoridades estatales y municipales implementarán recorridos durante 30 y 31 de diciembre

