Arranca Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con un vuelo a Guadalajara, Volaris inició sus cinco nuevas rutas. De manera oficial, autoridades aeroportuarias, de Volaris y de Turismo del Estado abrieron este martes el itinerario de San Luis Potosí a Chicago, en un viaje que salió lleno.

La titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, explicó que para el caso del vuelo a Chicago, llega a uno de los seis principales aeropuertos de Estados Unidos y además garantiza la conectividad con los potosinos residentes allá.

Explicó que los vuelos que comenzaron operaciones multiplican la movilidad y conectividad eficiente de manera cómoda y de alta calidad. Aseguró que la apertura de las cinco nuevas rutas operadas por Volaris traerá consigo un impulso económico y nuevas oportunidades de negocio y desarrollo y para el sector turismo, el fortalecimiento de la proyección de la riqueza natural, cultural, gastronómica, arquitectónica, enológica e histórica de San Luis Potosí en el exterior.