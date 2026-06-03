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Arranca Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

Por Martín Rodríguez

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Arranca Volaris cinco nuevas rutas desde SLP
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      Con un vuelo a Guadalajara, Volaris inició sus cinco nuevas rutas. De manera oficial, autoridades aeroportuarias, de Volaris y de Turismo del Estado abrieron este martes el itinerario de San Luis Potosí a Chicago, en un viaje que salió lleno.

      La titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, explicó que para el caso del vuelo a Chicago, llega a uno de los seis principales aeropuertos de Estados Unidos y además garantiza la conectividad con los potosinos residentes allá. 

      Explicó que los vuelos que comenzaron operaciones multiplican la movilidad y conectividad eficiente de manera cómoda y de alta calidad. Aseguró que la apertura de las cinco nuevas rutas operadas por Volaris traerá consigo un impulso económico y nuevas oportunidades de negocio y desarrollo y para el sector turismo, el fortalecimiento de la proyección de la riqueza natural, cultural, gastronómica, arquitectónica, enológica e histórica de San Luis Potosí en el exterior.

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