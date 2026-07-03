Asaltos y las extorsiones al autotransporte afectan el T-MEC

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El daño causado al autotransporte de carga por años de delincuencia a través de asaltos y extorsiones, es un factor que ha influido de manera grave en la imposibilidad de conservar el tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC), advirtió Rafael Hernández Montalvo, delegado de la alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Explicó que los inversionistas no van a arriesgar su capital en lugares donde la delincuencia opera y les causa daño patrimonial, y no hay confianza porque temen perder su patrimonio.

Añadió Hernández Montalvo, que si se pierde la confianza para invertir, es una obviedad que los socios comerciales no le ven el caso a mantener un tratado de libre comercio.

Dijo que es justo ahí donde las personas responsables de negociar los tratados deberían hacer un trabajo amplio apegado a lo que México necesita, es decir manteniendo la seguridad pública y jurídica, y no solo manteniendo un cargo que se debe al poder político.

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Consideró que es indispensable que se haga trabajo de altura, para que se realice una negociación correcta de los tratados internacionales y de beneficio para todos aquellos que ahora están siendo afectados, y que no se mantenga nada más una política de desahogo de tareas con fines de mantener presencia y poder político.